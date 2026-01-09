В Польше рассмотрят апелляцию на арест Бутягина 12 января

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Рассмотрение апелляции на арест российского археолога Александра Бутягина назначено в апелляционном суде Варшавы на понедельник, говорится в расписании рассмотрения дел, размещенном на сайте суда.

На сайте суда говорится, что суд рассмотрит вопрос об аресте 12 января в 11.00 (13.00 мск)

Дело будет рассматривать судья Дариуш Лубовский.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы , Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина . Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.