В Хельсинки не разрешили съемку заседания по делу Тордена

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финский апелляционный суд не разрешил прессе съемку на заседании по делу россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы "военные преступления в Донбассе", заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

"Перед началом заседания журналисты ждали возможности зайти в зал для съемки, но судья им не разрешил. Также не разрешили съемку из зала для прессы", - сказала агентству адвокат.