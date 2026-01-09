Рейтинг@Mail.ru
Защита россиянина Тордена потребовала оправдания
18:48 09.01.2026
Защита россиянина Тордена потребовала оправдания
Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы "военные преступления в Донбассе",... РИА Новости, 09.01.2026
Защита россиянина Тордена потребовала оправдания

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы "военные преступления в Донбассе", потребовала в финском апелляционном суде его полного оправдания, заявила РИА Новости адвокат россиянина Наталия Мальгина.
Апелляционный процесс по делу Тордена начался в суде Хельсинки в пятницу.
"Защита потребовала полного оправдания Тордена, но окончательные требования будут высказаны в заключительных речах обвинения и защиты", - сказала агентству Мальгина.
Рассмотрение дела Тордена в окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Прокурор запрашивал для него пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Финский верховный суд в декабре того же года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить его, однако сразу после освобождения россиянина задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями.
Окружной суд Хельсинки 14 марта 2025 года признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Он отрицает вину. Защита россиянина 13 мая прошлого года подала апелляцию на приговор суда. Посольство России в Финляндии, в тот же день комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", представляющим из себя следствие нагнетания в стране русофобии и военного психоза.
