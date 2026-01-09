Защита россиянина Тордена потребовала оправдания

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы "военные преступления в Донбассе", потребовала в финском апелляционном суде его полного оправдания, заявила РИА Новости адвокат россиянина Наталия Мальгина.