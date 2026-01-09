Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина назначено на 16 января в Окружном суде Варшавы, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Начало рассмотрения дела об экстрадиции Александра Б. назначено на 16 января на 13.00", - рассказал собеседник агентства.

Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.