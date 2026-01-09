https://ria.ru/20260109/sud-2066987427.html
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
2026-01-09T12:18:00+03:00
в мире
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина назначено на 16 января в Окружном суде Варшавы, сообщил РИА Новости представитель суда.
«
"Начало рассмотрения дела об экстрадиции Александра Б. назначено на 16 января на 13.00", - рассказал собеседник агентства.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение археологических раскопок в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина
. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.