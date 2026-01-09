Рейтинг@Mail.ru
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
12:18 09.01.2026
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января - РИА Новости, 09.01.2026
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина назначено на 16 января в Окружном суде Варшавы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:18:00+03:00
2026-01-09T12:18:00+03:00
в мире
украина
варшава
польша
александр бутягин
украина
варшава
польша
в мире, украина, варшава, польша, александр бутягин
В мире, Украина, Варшава, Польша, Александр Бутягин
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января

Суд в Варшаве 16 января рассмотрит вопрос об экстрадиции археолога Бутягина

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина назначено на 16 января в Окружном суде Варшавы, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Начало рассмотрения дела об экстрадиции Александра Б. назначено на 16 января на 13.00", - рассказал собеседник агентства.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение археологических раскопок в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
11 декабря 2025, 23:52
 
В миреУкраинаВаршаваПольшаАлександр Бутягин
 
 
