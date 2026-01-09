https://ria.ru/20260109/ssha-2067059590.html
Вэнс помог Трампу включить микрофон на встрече с нефтяниками
Вэнс помог Трампу включить микрофон на встрече с нефтяниками
Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось помочь начальнику, американскому лидеру Дональду Трампу, который на мероприятии говорил в выключенный микрофон,... РИА Новости, 09.01.2026
Трамп говорил с нефтяниками в выключенный микрофон, пока не вмешался Вэнс