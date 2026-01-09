Рейтинг@Mail.ru
23:58 09.01.2026
Вэнс помог Трампу включить микрофон на встрече с нефтяниками
Вэнс помог Трампу включить микрофон на встрече с нефтяниками
Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось помочь начальнику, американскому лидеру Дональду Трампу, который на мероприятии говорил в выключенный микрофон,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:58:00+03:00
2026-01-09T23:58:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Вэнс помог Трампу включить микрофон на встрече с нефтяниками

Трамп говорил с нефтяниками в выключенный микрофон, пока не вмешался Вэнс

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу пришлось помочь начальнику, американскому лидеру Дональду Трампу, который на мероприятии говорил в выключенный микрофон, передает корреспондент РИА Новости.
Американский лидер начал пятничную встречу с руководством нефтяных компаний по Венесуэле с рассказа об улучшающейся экономической ситуации в США. Но в зале Белого дома было тихо.
Только после вмешательства Вэнса, который включил микрофон, президента США стало слышно.
В ходе мероприятия Трамп заявил, что нынешняя администрация нравится ему больше предыдущей.
