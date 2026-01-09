https://ria.ru/20260109/ssha-2067055988.html
США смогут сильно увеличить добычу нефти в Венесуэле, заявил Трамп
Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:26:00+03:00
Трамп: США намерены увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней