Американские компании вложат сотни миллионов в Венесуэлу, заявил Трамп
Американские компании вложат сотни миллионов в Венесуэлу, заявил Трамп - РИА Новости, 09.01.2026
Американские компании вложат сотни миллионов в Венесуэлу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:25:00+03:00
2026-01-09T23:25:00+03:00
2026-01-09T23:30:00+03:00
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
дональд трамп
венесуэла
сша
Американские компании вложат сотни миллионов в Венесуэлу, заявил Трамп
Трамп: американским нефтекомпаниям предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов