Посольство США в Каракасе оцепили перед прибытием американских дипломатов - РИА Новости, 09.01.2026
22:23 09.01.2026
Посольство США в Каракасе оцепили перед прибытием американских дипломатов
2026-01-09T22:23:00+03:00
2026-01-09T22:23:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Посольство США в Каракасе оцепили перед прибытием американских дипломатов

РИА Новости: в посольстве США в Каракасе ждут прибытия американской делегации

© AP Photo / Fernando LlanoЗдание посольства США в Каракасе
Здание посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Здание посольства США в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Масштабный контингент сил безопасности развернут у подъездов к посольству США в Каракасе в ожидании делегации госдепартамента Соединенных Штатов, которая несколькими часами ранее прибыла в венесуэльскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники сил правопорядка возле посольства не позволяют приближаться к полицейскому кордону, а также запрещают фотографировать их или вести съемку. При этом на территории дипмиссии не заметно никакой активности или движения машин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США будут контролировать Венесуэлу гораздо дольше года, заявил Трамп
8 января, 10:58
Делегация государственного департамента США прибыла в Каракас для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий, после этого Венесуэла также направит своих дипломатов в Соединенные Штаты, сообщил ранее министр иностранных дел южноамериканского государства Иван Хиль.
Как добавил министр, правительство Венесуэлы приняло решение начать "пробный дипломатический процесс", направленный на восстановление дипломатических миссий в обоих государствах с тем, чтобы рассмотреть последствия агрессии США и похищения президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, а также сформировать повестку работы, представляющую взаимный интерес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев назвал два сценария для Мадуро
Вчера, 11:53
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
