Посольство США в Каракасе оцепили перед прибытием американских дипломатов

КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Масштабный контингент сил безопасности развернут у подъездов к посольству США в Каракасе в ожидании делегации госдепартамента Соединенных Штатов, которая несколькими часами ранее прибыла в венесуэльскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники сил правопорядка возле посольства не позволяют приближаться к полицейскому кордону, а также запрещают фотографировать их или вести съемку. При этом на территории дипмиссии не заметно никакой активности или движения машин.