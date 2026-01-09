В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X.

"Если Стармер добьется запрета X в Великобритании , я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом", - написала Луна в соцсети X.

В четверг, как сообщает Sky News, Стармер заявил о готовности запретить социальную сети американского миллиардера Илона Маска X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.

"X должна взять ситуацию под контроль. (Британский медиарегулятор – ред.) Ofcom имеет нашу полную поддержку в принятии мер в связи с этим. Это неправильно", - приводит телеканал слова Стармера во время радиоэфира, добавив, что он рассматривает "все возможные меры".

Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску , расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.

Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.

Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре 2025 года британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей".

Маск заявлял, что любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент.