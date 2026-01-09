Рейтинг@Mail.ru
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ssha-2067049945.html
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X - РИА Новости, 09.01.2026
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T22:17:00+03:00
2026-01-09T22:17:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
анна паулина луна
илон маск
ofcom
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062357465_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_05eabf1394d517b6be3849f6955ea816.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2067044644.html
https://ria.ru/20260109/britanija-2066948117.html
https://ria.ru/20260102/ii-2066110865.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062357465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a4168b119af8ef137d97ffe7bb4c130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, кир стармер, анна паулина луна, илон маск, ofcom
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Анна Паулина Луна, Илон Маск, Ofcom
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X

Луна заявила, что инициирует санкции против Стармера, если Лондон запретит X

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X.
"Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом", - написала Луна в соцсети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Сенаторы призвали Apple и Google удалить приложения Маска из магазинов
Вчера, 21:15
В четверг, как сообщает Sky News, Стармер заявил о готовности запретить социальную сети американского миллиардера Илона Маска X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
"X должна взять ситуацию под контроль. (Британский медиарегулятор – ред.) Ofcom имеет нашу полную поддержку в принятии мер в связи с этим. Это неправильно", - приводит телеканал слова Стармера во время радиоэфира, добавив, что он рассматривает "все возможные меры".
Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ
Вчера, 03:45
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре 2025 года британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей".
Маск заявлял, что любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ИИ-модель Маска генерировала детскую порнографию, сообщает Bloomberg
2 января, 20:58
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерАнна Паулина ЛунаИлон МаскOfcom
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала