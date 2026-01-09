Трамп сообщил, что встретится с президентом Колумбии в феврале

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с колумбийским лидером Густаво Петро в Белом доме в первую неделю февраля, выразив уверенность, что переговоры будут успешными как для Колумбии, так и для США.