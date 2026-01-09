Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что встретится с президентом Колумбии в феврале
21:52 09.01.2026 (обновлено: 22:00 09.01.2026)
Трамп сообщил, что встретится с президентом Колумбии в феврале
в мире
колумбия
удары сша по венесуэле
сша
дональд трамп
густаво петро
в мире, колумбия, удары сша по венесуэле, сша, дональд трамп, густаво петро
В мире, Колумбия, Удары США по Венесуэле, США, Дональд Трамп, Густаво Петро
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с колумбийским лидером Густаво Петро в Белом доме в первую неделю февраля, выразив уверенность, что переговоры будут успешными как для Колумбии, так и для США.
"Я с нетерпением жду встречи с Густаво Петро, президентом Колумбии, в Белом доме в первую неделю февраля. Я уверен, что она пройдет очень успешно для Колумбии и США, однако кокаин и другие наркотики должны быть ОСТАНОВЛЕНЫ и не допускаться к ввозу в Соединенные Штаты", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа
В миреКолумбияУдары США по ВенесуэлеСШАДональд ТрампГуставо Петро
 
 
