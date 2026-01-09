Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы призвали Apple и Google удалить приложения Маска из магазинов
21:15 09.01.2026
Сенаторы призвали Apple и Google удалить приложения Маска из магазинов
Сенаторы-демократы США Рон Уайден, Эд Марки и Бен Рэй Лухан обратились к компаниям Apple и Google с призывом удалить из магазинов приложений сервисы X и Grok,... РИА Новости, 09.01.2026
технологии
сша
илон маск
google
apple
nbc
сша
технологии, сша, илон маск, google, apple, nbc
Технологии, США, Илон Маск, Google, Apple, NBC
© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы США Рон Уайден, Эд Марки и Бен Рэй Лухан обратились к компаниям Apple и Google с призывом удалить из магазинов приложений сервисы X и Grok, принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску, после сообщений о массовом создании с их помощью сексуализированных изображений реальных людей без их согласия, сообщил в пятницу телеканал NBC.
По данным канала, в открытом письме, адресованном главам Apple и Google, сенаторы указали, что инструменты искусственного интеллекта Grok использовались для генерации откровенных дипфейков, в том числе с участием женщин и детей.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ИИ-модель Маска генерировала детскую порнографию, сообщает Bloomberg
2 января, 20:58
"Пользователи X применяли инструмент Grok для масштабного создания несогласованных сексуализированных изображений реальных частных лиц", - говорится в письме законодателей, которое привел телеканал.
По сведениям канала, спустя несколько часов после обращения сенаторов платформа X изменила настройки работы Grok, ограничив генерацию изображений платными подписчиками и сузив виды создаваемого контента. Однако, как отметили законодатели, на отдельном сайте и в приложении Grok возможность создания подобных изображений по-прежнему сохраняется, добавил телеканал.
"Все изменения X сводятся лишь к тому, что часть пользователей теперь должна платить за возможность создавать отвратительные изображения, в то время как Маск получает прибыль от эксплуатации и насилия над детьми", - заявил Уайден в комментарии каналу.
По информации телеканала, сенаторы подчеркнули, что правила App Store и Google Play запрещают приложения, допускающие создание сексуализированных изображений людей без их согласия, и призвали компании удалить сервисы до устранения нарушений. В противном случае, по их словам, это противоречит заявлениям Apple и Google о безопасности их платформ, заключил канал.
Компания xAI занимается разработкой Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил Маск
26 декабря 2025, 08:54
 
