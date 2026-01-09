Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ssha-2067044464.html
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций - РИА Новости, 09.01.2026
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций
США сознательно уклоняются от участия в международных организациях и многосторонних механизмах, чтобы продолжать свое "варварство" в системе международных... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:12:00+03:00
2026-01-09T21:12:00+03:00
в мире
сша
куба
бруно родригес
дональд трамп
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260108/oon-2066916777.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066816095.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, бруно родригес, дональд трамп, стефан дюжаррик, оон
В мире, США, Куба, Бруно Родригес, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, ООН
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций

МИД Кубы: США выходят из международных организаций, чтобы продолжать варварство

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. США сознательно уклоняются от участия в международных организациях и многосторонних механизмах, чтобы продолжать свое "варварство" в системе международных отношений, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
«
"Они выходят из пространств, созданных для продвижения международного права, устойчивого развития, гендерного равенства, биоразнообразия, борьбы с изменением климата и расизмом - тем, от которых они отказались, от обсуждения которых уклоняются и по которым предпочитают изоляционизм, чтобы продолжать варварство в международном порядке, благоприятствующем наиболее могущественным", - написал Родригес Паррилья в соцсети Х.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации
8 января, 20:16
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
По словам кубинского дипломата, этот шаг Вашингтона неудивителен, поскольку правительство США с приходом Трампа "решило отказаться от многосторонности".
«
"Пока они прекращают финансирование этих институтов и отказываются выполнять свои финансовые обязательства по поддержке развивающихся стран, они рекордными темпами увеличивают военные расходы, чтобы поддерживать свои угрозы и военные агрессии", - добавил Родригес.
Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Антониу Гутерреш сожалеет в связи с решением Вашингтона выйти из ряда структур в системе ООН. Он напомнил, что взносы в регулярный бюджет ООН и бюджет операций по поддержанию мира являются юридическим обязательством в соответствии с Уставом ООН для всех государств-членов, включая Соединенные Штаты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США вышли из 66 международных организаций
8 января, 01:04
 
В миреСШАКубаБруно РодригесДональд ТрампСтефан ДюжаррикООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала