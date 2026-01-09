Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций

МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. США сознательно уклоняются от участия в международных организациях и многосторонних механизмах, чтобы продолжать свое "варварство" в системе международных отношений, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
«
"Они выходят из пространств, созданных для продвижения международного права, устойчивого развития, гендерного равенства, биоразнообразия, борьбы с изменением климата и расизмом - тем, от которых они отказались, от обсуждения которых уклоняются и по которым предпочитают изоляционизм, чтобы продолжать варварство в международном порядке, благоприятствующем наиболее могущественным", - написал Родригес Паррилья в соцсети Х.
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
По словам кубинского дипломата, этот шаг Вашингтона неудивителен, поскольку правительство США с приходом Трампа "решило отказаться от многосторонности".
«
"Пока они прекращают финансирование этих институтов и отказываются выполнять свои финансовые обязательства по поддержке развивающихся стран, они рекордными темпами увеличивают военные расходы, чтобы поддерживать свои угрозы и военные агрессии", - добавил Родригес.
Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Антониу Гутерреш сожалеет в связи с решением Вашингтона выйти из ряда структур в системе ООН. Он напомнил, что взносы в регулярный бюджет ООН и бюджет операций по поддержанию мира являются юридическим обязательством в соответствии с Уставом ООН для всех государств-членов, включая Соединенные Штаты.
