Рейтинг@Mail.ru
Белый дом объяснил увеличение военного бюджета - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ssha-2067037226.html
Белый дом объяснил увеличение военного бюджета
Белый дом объяснил увеличение военного бюджета - РИА Новости, 09.01.2026
Белый дом объяснил увеличение военного бюджета
Белый дом намерен запросить у конгресса увеличение ассигнований на оборону на следующий финансовый год на фоне усиления военной конкуренции и роста оборонных... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:46:00+03:00
2026-01-09T19:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
такер карлсон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066952982.html
https://ria.ru/20260108/orban-2066857197.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, такер карлсон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Такер Карлсон, Удары США по Венесуэле
Белый дом объяснил увеличение военного бюджета

Белый дом объяснил планы увеличить военный бюджет ростом расходов конкурентов

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Белый дом намерен запросить у конгресса увеличение ассигнований на оборону на следующий финансовый год на фоне усиления военной конкуренции и роста оборонных расходов соперников США, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
Ранее Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на "тревожные и опасные времена".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп объяснил увеличение военного бюджета США
Вчера, 05:27
"В ходе предстоящих в этом году бюджетных обсуждений вы увидите, что мы намерены требовать большего финансирования обороны", - сказал Хассетт в эфире телеканала CNBC, отметив, что "ряд иностранных государств всерьез усилили попытки конкурировать" с США, "резко нарастив оборонные расходы".
По словам Хассетта, в период президентства Джо Байдена с 2021 по 2025 год США отстали от других стран по уровню военных расходов, поскольку средства направлялись на иные приоритеты, а теперь Вашингтон намерен наверстать упущенное за счет увеличения оборонного финансирования. При этом советник подчеркнул, что цель президента Дональда Трампа - не допустить, чтобы оборонный бюджет превращался в источник обогащения военных компаний.
"Президент (Трамп - ред.) стремится к тому, чтобы рост расходов на оборону не оседал в прибылях компаний, а был направлен на обеспечение американских военнослужащих вооружением, необходимым для защиты страны", - добавил Хассетт.
В декабре 2025 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.
Консервативный американский журналист Такер Карлсон, комментируя заявление Трампа о планах увеличить оборонный бюджет до 1,5 триллионов, заявил, что оно, по его мнению, указывает на подготовку США к новой мировой войне.
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева
8 января, 11:59
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденТакер КарлсонУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала