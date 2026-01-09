Белый дом объяснил увеличение военного бюджета

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Белый дом намерен запросить у конгресса увеличение ассигнований на оборону на следующий финансовый год на фоне усиления военной конкуренции и роста оборонных расходов соперников США, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

Ранее Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на "тревожные и опасные времена".

"В ходе предстоящих в этом году бюджетных обсуждений вы увидите, что мы намерены требовать большего финансирования обороны", - сказал Хассетт в эфире телеканала CNBC, отметив, что "ряд иностранных государств всерьез усилили попытки конкурировать" с США, "резко нарастив оборонные расходы".

По словам Хассетта, в период президентства Джо Байдена с 2021 по 2025 год США отстали от других стран по уровню военных расходов, поскольку средства направлялись на иные приоритеты, а теперь Вашингтон намерен наверстать упущенное за счет увеличения оборонного финансирования. При этом советник подчеркнул, что цель президента Дональда Трампа - не допустить, чтобы оборонный бюджет превращался в источник обогащения военных компаний.

"Президент (Трамп - ред.) стремится к тому, чтобы рост расходов на оборону не оседал в прибылях компаний, а был направлен на обеспечение американских военнослужащих вооружением, необходимым для защиты страны", - добавил Хассетт.

В декабре 2025 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов.