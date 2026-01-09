Рейтинг@Mail.ru
18:42 09.01.2026 (обновлено: 18:47 09.01.2026)
Пользователи Polymarket оценили шансы присоединения Гренландии к США
Пользователи Polymarket оценили шансы присоединения Гренландии к США

Polymarket оценивает шанс присоединения Гренландии к США до 2027 года лишь в 16%

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность присоединения Гренландии к США до 2027 года лишь в 16%, свидетельствуют данные сервиса.
Согласно информации Polymarket, на данный момент общая сумма ставок на вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп заполучить Гренландию до начала 2027 года, превысила 3,8 миллиона долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
Вчера, 08:00
Опрос компании YouGov ранее показал, что против установления США контроля над Гренландией любым из возможных путей выступили 52% респондентов-американцев.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае нападения США на Гренландию
8 января, 16:54
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампСтивен МиллерМетте ФредериксенНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
