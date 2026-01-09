Пользователи Polymarket оценили шансы присоединения Гренландии к США

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность присоединения Гренландии к США до 2027 года лишь в 16%, свидетельствуют данные сервиса.

Согласно информации Polymarket, на данный момент общая сумма ставок на вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп заполучить Гренландию до начала 2027 года, превысила 3,8 миллиона долларов.

Опрос компании YouGov ранее показал, что против установления США контроля над Гренландией любым из возможных путей выступили 52% респондентов-американцев.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО . В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.