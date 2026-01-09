https://ria.ru/20260109/ssha-2067027238.html
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ - РИА Новости, 09.01.2026
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет призвал менеджеров использовать искусственный интеллект (ИИ) для обучения. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:52:00+03:00
2026-01-09T17:52:00+03:00
2026-01-09T17:58:00+03:00
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20251221/ii-2063644293.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у искусственного интеллекта