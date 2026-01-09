Рейтинг@Mail.ru
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
17:52 09.01.2026
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет призвал менеджеров использовать искусственный интеллект (ИИ) для обучения. РИА Новости, 09.01.2026
2026
Белый дом посоветовал менеджерам учиться у ИИ

Белый дом посоветовал менеджерам учиться у искусственного интеллекта

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет призвал менеджеров использовать искусственный интеллект (ИИ) для обучения.
"ИИ имеет большое влияние на работу компаний, и это нужно воспринимать так: ИИ стал действительно отличным тренером для менеджеров и сотрудников, чтобы улучшить их работу", - сказал Хассет в интервью телеканалу CNBC.
Глава национального экономического совета отметил, что эксперты предсказывают рост продуктивности из-за искусственного интеллекта.
