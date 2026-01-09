Демократы и республиканцы создают иллюзию выборов, заявила Грин

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Демократы и республиканцы создают лишь иллюзию выборов в США, совместно обслуживая политическую систему, в которой интересы американцев остаются на заднем плане, заявила экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин.
"От выборов к выборам ничего не меняется: государственный долг стремительно растет, а интересы американцев постоянно отходят на второй план, потому что весь политико-промышленный комплекс построен на двух партиях, которые зарабатывают на противостоянии друг с другом, но, придя к власти, действуют сообща, чтобы поддерживать одну и ту же систему", - написала Грин в соцсети X.
К публикации в соцсети бывшая конгрессвумен прикрепила изображение змеи с раздвоенной головой, подписанной "Демократы" и "Республиканцы", и подписью внизу "Есть еще вопросы?"
В конце 2025 года отношения Грин и Трампа резко ухудшились из-за критики действий администрации. Она неоднократно повторяла, что американский лидер отступает от принципов движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), включая приоритет внутренних проблем США над финансированием военных кампаний и смены режимов за рубежом.
Грин также критиковала высокие расходы администрации, отмечая, что проценты по обслуживанию госдолга США выросли до 1 триллиона долларов в год, при этом, согласно последним доступным данным, представленным министерством финансов на среду, общий объем государственного долга превысил 38,432 триллиона.
Эта критика не осталась без ответа: Трамп в резкой форме назвал Грин предательницей и сравнил ее с гнилым яблоком, а также отказался поддерживать ее на следующих выборах. После разрыва с президентом она объявила, что не будет баллотироваться на новый срок от штата Джорджия. Ее полномочия в палате представителей истекли в понедельник.
