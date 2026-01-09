Рейтинг@Mail.ru
Белый дом пообещал "быстрые перемены" в Венесуэле
17:34 09.01.2026 (обновлено: 17:50 09.01.2026)
Белый дом пообещал "быстрые перемены" в Венесуэле
Белый дом пообещал "быстрые перемены" в Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Белый дом пообещал "быстрые перемены" в Венесуэле
в мире
венесуэла
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
дональд трамп
нью-йорк (город)
силия флорес
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
в мире, венесуэла, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, дональд трамп, нью-йорк (город), силия флорес, сша
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, США
Белый дом пообещал "быстрые перемены" в Венесуэле

Белый дом пообещал быстрые позитивные перемены в Венесуэле

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет перед встречей американского президента Дональда Трампа с руководством нефтекомпаний в пятницу пообещал "быстрые положительные перемены" в Венесуэле.
Телеканал CBS в пятницу сообщил, что Трамп и члены его кабинета проведут в пятницу встречу с топ-менеджерами 17 нефтяных компаний.
"Думаю, вы будете очень приятно удивлены, как быстро события развиваются в положительном ключе", - сказал Хассет в ответ на просьбу прокомментировать предстоящую встречу американского лидера с нефтекомпаниями по Венесуэле.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Глава Минэнерго США рассказал о работе американских компаний в Венесуэле
Вчера, 17:30
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроООНУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампНью-Йорк (город)Силия ФлоресСША
 
 
