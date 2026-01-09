Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго США рассказал о работе американских компаний в Венесуэле
17:30 09.01.2026
Глава Минэнерго США рассказал о работе американских компаний в Венесуэле
Глава Минэнерго США рассказал о работе американских компаний в Венесуэле
Власти Соединенных Штатов не выкручивают руки американскому бизнесу, чтобы заставить компании возвращался в Венесуэлу, заявил в пятницу министр энергетики США... РИА Новости, 09.01.2026
Глава Минэнерго США рассказал о работе американских компаний в Венесуэле

Министр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов не выкручивают руки американскому бизнесу, чтобы заставить компании возвращался в Венесуэлу, заявил в пятницу министр энергетики США Крис Райт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие нефтяные компании вложат по меньшей мере 100 миллиардов долларов в Венесуэлу.
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы
Вчера, 16:43
"Я был завален сообщениями от компаний, заинтересованных в работе в Венесуэле, и до сих пор никто не просил денег. Они хотят, чтобы мы использовали наши рычаги влияния для создания благоприятных условий ведения бизнеса в Венесуэле... Мы никому не выкручиваем руки и не указываем, что делать. Они хотят вернуться", - сказал Райт в эфире телеканала Fox News.
При этом он добавил, что Вашингтон может использовать Экспортно-импортный банк США для финансирования масштабных энергетических проектов в Венесуэле.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
Вчера, 09:14
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном
8 января, 17:26
 
В мире Венесуэла США Нью-Йорк (город) Николас Мадуро Дональд Трамп Силия Флорес ООН
 
 
