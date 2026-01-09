Рейтинг@Mail.ru
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ssha-2067022481.html
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине
Западным странам следует обратить внимание на предупреждение, которое Россия им послала, применив "Орешник" против Украины, такое мнение выразил военный... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:21:00+03:00
2026-01-09T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
россия
украина
киев
скотт риттер
владимир путин
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066966045_0:0:1404:790_1920x0_80_0_0_dfe4a5ec4fbbe3da79130ee7289006cd.jpg
https://ria.ru/20260109/dmitriev-2067020654.html
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2067013619.html
https://ria.ru/20260109/klichko-2067001561.html
россия
украина
киев
ракета "орешник", россия, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, виталий кличко, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Ракета "Орешник", Россия, Украина, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Виталий Кличко, НАТО, Евросоюз
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине

Риттер: Западу следует понять сигнал от России после удара "Орешника" по Украине

© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западным странам следует обратить внимание на предупреждение, которое Россия им послала, применив "Орешник" против Украины, такое мнение выразил военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия", — написал он.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
По словам аналитика, страны НАТО в случае возможной эскалации конфликта будут "не в состоянии защититься от такой атаки".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Вчера, 16:01
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"РоссияУкраинаКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВиталий КличкоНАТОЕвросоюз
 
 
