"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западным странам следует обратить внимание на предупреждение, которое Россия им послала, применив "Орешник" против Украины, такое мнение выразил военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия", — написал он.
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
По словам аналитика, страны НАТО в случае возможной эскалации конфликта будут "не в состоянии защититься от такой атаки".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.