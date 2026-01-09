Индия отвергла утверждения США о причине задержки торгового соглашения

БАНГКОК, 9 янв - РИА Новости. МИД Индии опроверг заявление министра торговли США Говарда Латника, утверждавшего, что индийско-американское торговое соглашение, регулирующее тарифы взаимных импортных пошлин, не было подписано в оговоренные сроки из-за нежелания премьер-министра Индии Нарендры Моди позвонить президенту США Дональду Трампу.

Ранее Латник, выступая в подкасте All-In, заявил, что к подписанию соглашения "всё уже подготовлено" и "Моди должен позвонить президенту" США, но выразил мнение, что индийской стороне "было неудобно это сделать, поэтому Моди не позвонил", из-за чего якобы и произошла задержка с подписанием документа.

"Мы ознакомились с этими заявлениями. Индия и США сохраняли приверженность переговорам о двустороннем торговом соглашении еще с 13 февраля прошлого года. С тех пор обе стороны провели несколько раундов переговоров, чтобы прийти к сбалансированному и взаимовыгодному торговому соглашению. В нескольких случаях мы были близки к сделке. Характеристика этих обсуждений в опубликованных заявлениях (Латника - ред.) не соответствует действительности", - заявил на брифинге в Нью-Дели в пятницу пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Он также подтвердил, что Индия по-прежнему "заинтересована во взаимовыгодном торговом соглашении между двумя взаимодополняющими экономиками и надеется на его заключение".