Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы - РИА Новости, 09.01.2026
16:43 09.01.2026 (обновлено: 16:44 09.01.2026)
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы

Райт: США могут получить долю в нефтегазовой компании Венесуэлы

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Вашингтон может получить долю в государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, но обсуждений данного вопроса пока не ведется, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Пока никакого диалога по этому поводу нет. Опять же, мы хотим, чтобы капитализм работал. Может ли произойти что-то подобное, если им потребуется поддержка со стороны правительства? Такое, безусловно, возможно", - сказал Райт в эфире телеканал Fox News в ответ на вопрос, может ли американское правительство получить долю в нефтяной компании.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
7 января, 22:24
 
