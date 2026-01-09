https://ria.ru/20260109/ssha-2067019720.html
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы
Вашингтон может получить долю в государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, но обсуждений данного вопроса пока не ведется, заявил министр энергетики США... РИА Новости, 09.01.2026
Минэнерго США допустило получение доли в нефтегазовой компании Венесуэлы
Райт: США могут получить долю в нефтегазовой компании Венесуэлы