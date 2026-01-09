В США афганским беженцам предложили выплаты за отказ от переселения в Штаты

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство США предлагает афганским беженцам денежные выплаты за отказ от переселения в Соединенные Штаты, Правительство США предлагает афганским беженцам денежные выплаты за отказ от переселения в Соединенные Штаты, сообщил в пятницу афганский новостной портал Khaama press со ссылкой на главу американской коалиции ветеранских и правозащитных групп AfghanEvac, занимающейся вопросами афганских беженцев, Шона Вандайвера.

"Организация AfghanEvac сообщает, что правительство США предлагает афганским беженцам денежные выплаты за отказ от переселения, предупреждая, что многим грозят серьезные опасности в случае возвращения на родину", - говорится в сообщении.

Вандайвер заявил, что, согласно поступающим сообщениям, правительство США предлагает афганским беженцам, расселенным в лагере "Силия", денежные средства за отказ от переселения и возвращение обратно в Афганистан . Глава организации при этом заявил, что "многие из этих беженцев столкнутся с преследованиями, насилием или гибелью, если их вынудят вернуться под власть талибов".

"Более половины затронутых (этим предложением - ред.) афганских беженцев составляют женщины и дети, что вызывает обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации и их защиты", - цитирует портал выдержку из заявления правозащитника.

По данным AfghanEvac, "среди беженцев есть афганские прокуроры, юристы и бывшие партнеры США, которые сотрудничали с американскими войсками во время войны". Вандайвер отметил, что это "именно те люди, которых талибы поклялись наказать", подчеркнув, что "они доверяли заверениям США о законном пути к безопасности".

После захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года тысячи афганцев покинули страну, опасаясь репрессий за связи с западными правительствами, учреждениями и военными.

Соединенные Штаты неоднократно обещали защитить афганских союзников посредством программ переселения, хотя многие заявители до сих пор остаются в затруднительном положении во временных учреждениях специального содержания.

Вандайвер считает, что предложение денег на таких условиях не делает возвращение добровольным, а является принуждением. Он выразил мнение, что выплата средств беженцам, находящимся в лагере в США, за согласие на возвращение, угрожающее их жизням, нарушает международное право и обязательства США в отношении своих бывших союзников.