Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исключает вероятность повторной атаки со стороны Соединенных Штатов или Израиля по исламской республике.

Президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих в ходе беспорядков в республике, при этом он отказался подтвердить, что цель Соединенных Штатов в исламской республике - коллапс правительства страны.

"Я исключаю вероятность повторной атаки США или Израиля . В случае же новой атаки они понесут очередное поражение", - сказал Аракчи , слова которого привела гостелерадиокомпания Ирана IRIB

Министр также рассказал, что глава МИД Омана Бадр Альбусаиди, выступавшего посредником в переговорах Ирана и США до июньских ударов по ИРИ, в субботу планирует посетить исламскую республику, однако отметил, что не знает, привезет оманский политик с собой "послание" или нет.

Кроме того, Аракчи вслед за высшим советом национальной безопасности республики заверил, что США и Израиль стоят за организацией беспорядков, прошедших в ряде городов Ирана в ночь с четверга на пятницу.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре , объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке . Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".