Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 09.01.2026 (обновлено: 16:37 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/ssha-2067013251.html
Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля
Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля - РИА Новости, 09.01.2026
Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исключает вероятность повторной атаки со стороны Соединенных Штатов или Израиля по исламской республике. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:59:00+03:00
2026-01-09T16:37:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
дональд трамп
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
https://ria.ru/20260109/es-2067003981.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, аббас аракчи, дональд трамп, сша, израиль
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, США, Израиль
Глава МИД Ирана исключил вероятность атаки со стороны США и Израиля

Аракчи: вероятность атаки со стороны США и Израиля исключена

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исключает вероятность повторной атаки со стороны Соединенных Штатов или Израиля по исламской республике.
Президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих в ходе беспорядков в республике, при этом он отказался подтвердить, что цель Соединенных Штатов в исламской республике - коллапс правительства страны.
"Я исключаю вероятность повторной атаки США или Израиля. В случае же новой атаки они понесут очередное поражение", - сказал Аракчи, слова которого привела гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Министр также рассказал, что глава МИД Омана Бадр Альбусаиди, выступавшего посредником в переговорах Ирана и США до июньских ударов по ИРИ, в субботу планирует посетить исламскую республику, однако отметил, что не знает, привезет оманский политик с собой "послание" или нет.
Кроме того, Аракчи вслед за высшим советом национальной безопасности республики заверил, что США и Израиль стоят за организацией беспорядков, прошедших в ряде городов Ирана в ночь с четверга на пятницу.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в исламской республике, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской атомной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы ИРИ.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету
Вчера, 14:54
 
В миреИранАббас АракчиДональд ТрампСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала