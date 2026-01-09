Рейтинг@Mail.ru
США проводят операцию по захвату танкера в Карибском регионе, сообщили СМИ
15:46 09.01.2026
США проводят операцию по захвату танкера в Карибском регионе, сообщили СМИ
в мире
сша
евросоюз
тринидад
тобаго
в мире, сша, евросоюз, тринидад, тобаго
В мире, США, Евросоюз, Тринидад, Тобаго
США проводят операцию по захвату танкера в Карибском регионе, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США в настоящее время проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"США находятся в процессе захвата танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго", - заявляет агентство со ссылкой на чиновника.
Как отметил неназванный осведомленный источник из сферы судоходства, судно шло из Венесуэлы.
Согласно данным сайта для отслеживания судов Vesselfinder, это нефтяной танкер, находящийся под санкциями США, ЕС и Британии, идет под неизвестным флагом. В 2025 году судно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп освободил двух россиян с танкера "Маринера"
В миреСШАЕвросоюзТринидадТобаго
 
 
