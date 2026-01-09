https://ria.ru/20260109/ssha-2067012032.html
США проводят операцию по захвату танкера в Карибском регионе, сообщили СМИ
США в настоящее время проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
сша
евросоюз
тринидад
тобаго
сша
тринидад
тобаго
Reuters: США проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе