15:32 09.01.2026
Медведев призвал элиты в США признать правомерность действий России на СВО
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
дмитрий медведев
силия флорес
оон
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дмитрий медведев, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. После действий США в Венесуэле американские элиты должны признать правомерность действий России в ходе специальной военной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я отметил это сразу после устроенного пиндосами шабаша: после такого американские элиты - как республиканские, так и демократические - должны навсегда засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы. И просто признать правомерность действий России в ходе СВО", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
