Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ssha-2067008971.html
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН
Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:20:00+03:00
2026-01-09T15:20:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260106/tanker-2066629799.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, оон
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН

Медведев назвал захват танкера «Маринер» нарушением Конвенции ООН

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"То, что произошло, - явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"
6 января, 16:25
 
В миреРоссияСШАДмитрий МедведевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала