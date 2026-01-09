https://ria.ru/20260109/ssha-2067008971.html
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН
Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:20:00+03:00
2026-01-09T15:20:00+03:00
2026-01-09T15:20:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
оон
россия
сша
Медведев назвал захват "Маринера" нарушением Конвенции ООН
Медведев назвал захват танкера «Маринер» нарушением Конвенции ООН