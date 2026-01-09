Рейтинг@Mail.ru
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ssha-2066996331.html
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа - РИА Новости, 09.01.2026
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа
Юноша Никита Касап из американского штата Висконсин в рамках сделки со стороной обвинения признал вину в убийстве родителей с целью в дальнейшем подготовить... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:44:00+03:00
2026-01-09T13:44:00+03:00
в мире
висконсин
сша
канзас
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251217/professor-2062532093.html
https://ria.ru/20251122/ssha-2056743441.html
висконсин
сша
канзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, висконсин, сша, канзас, дональд трамп
В мире, Висконсин, США, Канзас, Дональд Трамп
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа

CBS: в США подросток признал вину в убийстве родителей для покушения на Трампа

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Юноша Никита Касап из американского штата Висконсин в рамках сделки со стороной обвинения признал вину в убийстве родителей с целью в дальнейшем подготовить покушение на президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS.
В апреле телеканал ABC сообщал, что Касапу были предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. Следователи считали, что Касап мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне подростка нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывал к покушению на Трампа.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Профессор-ядерщик из престижного университета в США погиб после покушения
17 декабря 2025, 06:28
"Житель штата Висконсин, обвиняемый в убийстве своих родителей и краже их денег для финансирования плана покушения на президента Трампа, в рамках сделки с прокурорами признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве", - говорится в материале.
Отмечается, что, хотя по каждому пункту обвинения в убийстве предусмотрено обязательное пожизненное заключение, судья по делу Ральф Рамирес будет иметь возможность принять решение о предоставлении Касапу права на условно-досрочное освобождение после отбытия им 20 лет по каждому пункту обвинения.
Телеканал указывает, что Касап убил мать и отчима, предположительно, 11 февраля 2025 года, после чего несколько недель прожил в одном доме с разлагающимися телами, однако в определенный момент уехал из родного города Уокеша на родительском авто, забрав с собой 14 тысяч долларов наличной валюты, паспорта, ювелирные украшения и собаку. Задержан Касап был 28 февраля в штате Канзас.
Приводимые телеканалом детали обвинения гласят, что Касап купил дрон и взрывчатку, а также написал манифест, в котором выражал нацистские взгляды и призывал к убийству Трампа и свержению правительства США. Утверждается, что Касап вел переписку с неизвестным якобы русскоговорящим, после убийства родителей обсуждал с ним план побега на Украину.
Приговор Касапу будет окончательно вынесен 5 марта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В покушении на Трампа в 2024 году не нашли иностранного следа, пишут СМИ
22 ноября 2025, 03:43
 
В миреВисконсинСШАКанзасДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала