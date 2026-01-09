В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа

Отмечается, что, хотя по каждому пункту обвинения в убийстве предусмотрено обязательное пожизненное заключение, судья по делу Ральф Рамирес будет иметь возможность принять решение о предоставлении Касапу права на условно-досрочное освобождение после отбытия им 20 лет по каждому пункту обвинения.