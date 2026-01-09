Трамп освободил двух россиян с танкера "Маринера"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США освободили двух россиян с задержанного танкера "Маринера", США освободили двух россиян с задержанного танкера "Маринера", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", — сказала она.

Сейчас идет практическая проработка вопросов для скорейшего возвращения соотечественников на родину, уточнила дипломат.

Американские военные высадились на борт танкера "Маринера" 7 января, после этого связь с ним была утеряна. Судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за "нарушения американских санкций". По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт , его экипаж могут привлечь к уголовной ответственности.