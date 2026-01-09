Рейтинг@Mail.ru
Трамп освободил двух россиян с танкера "Маринера" - РИА Новости, 09.01.2026
12:50 09.01.2026 (обновлено: 14:00 09.01.2026)
Трамп освободил двух россиян с танкера "Маринера"
США освободили двух россиян с задержанного танкера "Маринера", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.01.2026
МИД: Трамп освободил двух россиян с танкера "Маринера" после обращения России

© Фото : U.S. European Command/XТанкер "Маринера"
© Фото : U.S. European Command/X
Танкер "Маринера". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США освободили двух россиян с задержанного танкера "Маринера", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", — сказала она.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев рассказал, как танкер "Маринера" попал под временный флаг России
Вчера, 11:45
Сейчас идет практическая проработка вопросов для скорейшего возвращения соотечественников на родину, уточнила дипломат.
Американские военные высадились на борт танкера "Маринера" 7 января, после этого связь с ним была утеряна. Судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за "нарушения американских санкций". По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, его экипаж могут привлечь к уголовной ответственности.
Как подчеркнули в МИД России, захват судна "Маринера" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Лукашенко прокомментировал захват танкера "Маринера"
8 января, 20:25
 
