Медведев назвал два сценария для Мадуро - РИА Новости, 09.01.2026
11:53 09.01.2026
Медведев назвал два сценария для Мадуро
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
нельсон мандела
дмитрий медведев
единая россия
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, нельсон мандела, дмитрий медведев, единая россия, оон, удары сша по венесуэле
Медведев назвал два сценария для Мадуро

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США либо отпустят президента Венесуэлы Николаса Мадуро, либо он станет "латиноамериканским Нельсоном Манделой", заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев.
"И сегодня есть лишь два сценария: либо США потихоньку отпустят похищенного венесуэльского президента под благовидным предлогом (вероятность его незначительна), либо он станет новым латиноамериканским Манделой (скорее всего). Тогда его имя внесут в скрижали южноамериканской истории наравне с Боливаром, Мирандой и Чавесом", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
 
