06:44 09.01.2026
США за десять месяцев увеличили импорт российских сладостей
Дарья Буймова
Дарья Буймова
США за десять месяцев увеличили импорт российских сладостей

РИА Новости: США нарастили закупки сладостей из России до максимума с 2021 года

© Фото : Аккаунт ПО "КОНТИ" в FacebookКонфеты производства ПО "КОНТИ"
Конфеты производства ПО КОНТИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Аккаунт ПО "КОНТИ" в Facebook
Конфеты производства ПО "КОНТИ". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США в январе-октябре 2025 года увеличили импорт российских сладостей до максимальной с 2021 года суммы за отчетный период, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статслужбы.
Так, за десять месяцев американские компании закупили карамель, шоколад и выпечку из России на 5 миллионов долларов. Поставки выросли на 13% в годовом выражении, и уже более чем вдвое - с 2023 года. Согласно расчетам, это максимум за десять месяцев с 2021 года.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США в 2025 году резко увеличили импорт игровых консолей из Китая
Вчера, 18:58
Больше всего из российских сладостей США покупают выпечку – за десять месяцев импорт увеличился на 23% в годовом выражении, до 2,1 миллиона долларов. Кроме того, американцы резко нарастили ввоз карамели – в 1,6 раза, до 1,1 миллиона долларов за год.
При этом поставки российского шоколада за десять месяцев сократились в годовом выражении – на 10%, до 1,9 миллиона долларов. Несмотря на снижение общей суммы "шоколадных" закупок, стоит отметить, что в октябре Россия поставила в США сладости сразу на 392,7 тысячи долларов. Это на 27% выше по сравнению с предыдущим месяцем и, согласно расчетам, максимальная месячная сумма с января 2022 года, когда американцы ввезли шоколад на 460,6 тысячи долларов.
Линия по выпуску шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
6 января, 09:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
