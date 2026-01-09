США за десять месяцев увеличили импорт российских сладостей

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США в январе-октябре 2025 года увеличили импорт российских сладостей до максимальной с 2021 года суммы за отчетный период, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статслужбы.

При этом поставки российского шоколада за десять месяцев сократились в годовом выражении – на 10%, до 1,9 миллиона долларов. Несмотря на снижение общей суммы "шоколадных" закупок, стоит отметить, что в октябре Россия поставила в США сладости сразу на 392,7 тысячи долларов. Это на 27% выше по сравнению с предыдущим месяцем и, согласно расчетам, максимальная месячная сумма с января 2022 года, когда американцы ввезли шоколад на 460,6 тысячи долларов.