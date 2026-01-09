Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько венесуэльской нефти получили США
06:05 09.01.2026
Трамп рассказал, сколько венесуэльской нефти получили США
Трамп рассказал, сколько венесуэльской нефти получили США - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп рассказал, сколько венесуэльской нефти получили США
США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму 4 миллиарда долларов, утверждает американский президент Дональд Трамп после захвата венесуэльского... РИА Новости, 09.01.2026
Трамп рассказал, сколько венесуэльской нефти получили США

Трамп: США за день получили венесуэльскую нефть на четыре миллиарда долларов

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму 4 миллиарда долларов, утверждает американский президент Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
"И мы получили нефти на сумму 4 миллиарда долларов за один день, и этот показатель будет расти", – сказал он в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп заявил о планах заработать миллиарды на продаже нефти из Венесуэлы
05:25
Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
