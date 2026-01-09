Трамп рассказал, сколько венесуэльской нефти получили США

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму 4 миллиарда долларов, утверждает американский президент Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"И мы получили нефти на сумму 4 миллиарда долларов за один день, и этот показатель будет расти", – сказал он в интервью Fox News.