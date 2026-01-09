Рейтинг@Mail.ru
МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто
04:31 09.01.2026
МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто
МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто - РИА Новости, 09.01.2026
МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что пограничник в Портленде (штат Орегон) открыл огонь, пытаясь защититься от наезда автомобиля. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
портленд
сша
орегон
портленд
сша
орегон
2026
в мире, портленд, сша, орегон
В мире, Портленд, США, Орегон
МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто

МВБ США: пограничник открыл огонь, пытаясь защититься от наезда машины

© AP Photo / Mark StockwellСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Mark Stockwell
Сотрудник полиции. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 9 янв – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что пограничник в Портленде (штат Орегон) открыл огонь, пытаясь защититься от наезда автомобиля.
Инцидент произошел ранее в четверг. В полиции Портленда сообщали, что агенты таможенной и пограничной службы США ранили двух человек, мужчину и женщину.
МВБ США в соцсети Х изложило свою версию ЧП: сотрудники таможенной и пограничной службы в Портленде остановили машину, в которой, по заявлению ведомства, находились водитель и пассажир, связанные с картелем "Трен-де-Арагуа". Когда агенты представились, водитель попытался сбить силовиков, утверждает ведомство.
"Опасаясь за свою жизнь и безопасность, агент выстрелил в целях самообороны. Водитель и пассажир скрылись с места происшествия", – сообщило МВБ.
ЧП в Портленде произошло на следующий день после еще одного громкого инцидента с участием сотрудников федеральных служб. Тогда в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) смертельно ранил женщину, которая, по заявлениям властей, пыталась сбить агентов на автомобиле.
