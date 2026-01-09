МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто

МВБ США в соцсети Х изложило свою версию ЧП: сотрудники таможенной и пограничной службы в Портленде остановили машину, в которой, по заявлению ведомства, находились водитель и пассажир, связанные с картелем "Трен-де-Арагуа". Когда агенты представились, водитель попытался сбить силовиков, утверждает ведомство.