Мужчину в США обвинили в похищении человеческих останков с кладбища - РИА Новости, 09.01.2026
03:20 09.01.2026
Мужчину в США обвинили в похищении человеческих останков с кладбища
Мужчину в США обвинили в похищении человеческих останков с кладбища - РИА Новости, 09.01.2026
Мужчину в США обвинили в похищении человеческих останков с кладбища
Мужчину в США обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
сша
филадельфия
в мире, сша, филадельфия
В мире, США, Филадельфия
Мужчину в США обвинили в похищении человеческих останков с кладбища

В США мужчину обвинили в похищении около ста человеческих останков с кладбища

Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мужчину в США обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.
"Полиция заявила, что кости и черепа, которые заметили на заднем сиденье автомобиля неподалеку от заброшенного кладбища на окраине Филадельфии, вывели полицию на подвал, заполненный человеческими останками, которые, по словам властей, собирал мужчина, ныне обвиняемый в похищении около 100 комплектов человеческих останков", - говорится в материале агентства.
По данным агентства, мужчина был задержан, когда возвращался к машине с ломом в руках и мешком с мумифицированными останками. В ходе обыска в доме у 34-летнего подозреваемого было обнаружено более 100 человеческих черепов, длинных костей, мумифицированных кистей и стоп и других скелетных фрагментов.
В полиции заявили, что мужчина сообщил следователям, что похитил около 30 комплектов человеческих останков, и показал им могилы, откуда он их изъял.
Мужчине предъявлены обвинения, в частности, в надругательстве над телами умерших, хранении краденого имущества, осквернения исторического места захоронения, краже со взломом, незаконном проникновении на территорию и хищении.
В миреСШАФиладельфия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
