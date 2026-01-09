Мужчину в США обвинили в похищении человеческих останков с кладбища

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мужчину в США обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища, передает агентство Мужчину в США обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.

"Полиция заявила, что кости и черепа, которые заметили на заднем сиденье автомобиля неподалеку от заброшенного кладбища на окраине Филадельфии, вывели полицию на подвал, заполненный человеческими останками, которые, по словам властей, собирал мужчина, ныне обвиняемый в похищении около 100 комплектов человеческих останков", - говорится в материале агентства.

По данным агентства, мужчина был задержан, когда возвращался к машине с ломом в руках и мешком с мумифицированными останками. В ходе обыска в доме у 34-летнего подозреваемого было обнаружено более 100 человеческих черепов, длинных костей, мумифицированных кистей и стоп и других скелетных фрагментов.

В полиции заявили, что мужчина сообщил следователям, что похитил около 30 комплектов человеческих останков, и показал им могилы, откуда он их изъял.