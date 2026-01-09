https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066955902.html
Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт
РИА Новости: пленный военный ВСУ призвал США и ЕС прекратить помощь Украине
КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир высказал мнение в беседе с РИА Новости, что Запад способен немедленно завершить конфликт на Украине, если прекратит военную поддержку Киева.
"Если они хотят прекращения войны – пускай и прекращают. Зачем оружие поставлять? Пускай уже перестанут поставлять, пускай денег перестанут Украине
давать", – сказал Кушнир.
Военнослужащий считает, что западным странам следует проявить человечность.
"Если они хотят людьми быть, пускай они оружие не дают. Пускай себя нормально поведут, пусть войну эту прекратят", - сказал он.
Кушнир выразил недоумение логикой западных политиков.
"Зачем они оружие поставляют? Что они этим хотят добиться? Украина и так в долгах, они еще в долг дают оружие. Чтобы до конца уже забить, хотят землю", - добавил пленный.