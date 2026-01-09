Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 09.01.2026
Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт
Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт - РИА Новости, 09.01.2026
Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт
Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир высказал мнение в беседе с РИА Новости, что Запад способен немедленно завершить конфликт на Украине, если... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
2026
Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт

РИА Новости: пленный военный ВСУ призвал США и ЕС прекратить помощь Украине

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир высказал мнение в беседе с РИА Новости, что Запад способен немедленно завершить конфликт на Украине, если прекратит военную поддержку Киева.
"Если они хотят прекращения войны – пускай и прекращают. Зачем оружие поставлять? Пускай уже перестанут поставлять, пускай денег перестанут Украине давать", – сказал Кушнир.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:54
Вчера, 16:54
Военнослужащий считает, что западным странам следует проявить человечность.
"Если они хотят людьми быть, пускай они оружие не дают. Пускай себя нормально поведут, пусть войну эту прекратят", - сказал он.
Кушнир выразил недоумение логикой западных политиков.
"Зачем они оружие поставляют? Что они этим хотят добиться? Украина и так в долгах, они еще в долг дают оружие. Чтобы до конца уже забить, хотят землю", - добавил пленный.
