Пленный украинец рассказал, как США и ЕС могут завершить конфликт

КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир высказал мнение в беседе с РИА Новости, что Запад способен немедленно завершить конфликт на Украине, если прекратит военную поддержку Киева.

"Если они хотят прекращения войны – пускай и прекращают. Зачем оружие поставлять? Пускай уже перестанут поставлять, пускай денег перестанут Украине давать", – сказал Кушнир.

Военнослужащий считает, что западным странам следует проявить человечность.

"Если они хотят людьми быть, пускай они оружие не дают. Пускай себя нормально поведут, пусть войну эту прекратят", - сказал он.

Кушнир выразил недоумение логикой западных политиков.