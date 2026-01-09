Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.01.2026
ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области
Расчеты войск беспилотных систем группировки "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 09.01.2026
Расчеты БПЛА «Востока» сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем группировки "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
В ходе выполнения боевых задач расчет разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружил скопление живой силы в Запорожской области. Противник перебрасывал силы к линии боевого соприкосновения для попытки проведения контратаки, объяснили в военном ведомстве.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:54
"Операторы FPV-дронов группировки "Восток" нанесли точечный удар по боевой бронированной технике, в числе которых несколько единиц ББМ Humvee и "Козак", задействованные в переброске личного состава ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Для эффективного поражения целей операторы применили комбинированную тактику атаки по бронемашинам, отметили в МО РФ.
"Контроль маршрутов снабжения и своевременное уничтожение бронетехники противника позволяет подразделениям группировки войск "Восток" продвигаться в глубину обороны противника в зоне своей ответственности", - подчеркнули в министерстве.
