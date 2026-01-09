ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем группировки "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
В ходе выполнения боевых задач расчет разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружил скопление живой силы в Запорожской области. Противник перебрасывал силы к линии боевого соприкосновения для попытки проведения контратаки, объяснили в военном ведомстве.
"Операторы FPV-дронов группировки "Восток" нанесли точечный удар по боевой бронированной технике, в числе которых несколько единиц ББМ Humvee и "Козак", задействованные в переброске личного состава ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Для эффективного поражения целей операторы применили комбинированную тактику атаки по бронемашинам, отметили в МО РФ.
"Контроль маршрутов снабжения и своевременное уничтожение бронетехники противника позволяет подразделениям группировки войск "Восток" продвигаться в глубину обороны противника в зоне своей ответственности", - подчеркнули в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18