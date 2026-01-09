Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 09.01.2026 (обновлено: 08:40 09.01.2026)
ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении
ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении
ВСУ используют тактику роя дронов на краснолиманском направлении, при этом несколько дронов-камикадзе на оптоволокне летят низко, чтобы их не услышали,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T02:31:00+03:00
2026-01-09T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Разведчик с позывным "Юг": "ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении"
"Только свист моторчиков". ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении, рассказал разведчик "Запада" с позывным "Юг". По его словам, заметив группу, вражеские беспилотники разделяются. Один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению. Если бойцы начинают убегать, их атакуют с тыла. Приходится прислушиваться и, конечно, надеяться на стрелковое оружие. Вот были у нас недавно такие моменты, что пришлось нам столкнуться с этим. Слава богу, встретили его огнем, обезвредили. Кадры одного из таких боев - в материале РИА Новости.
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении

РИА Новости: ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. ВСУ используют тактику роя дронов на краснолиманском направлении, при этом несколько дронов-камикадзе на оптоволокне летят низко, чтобы их не услышали, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Запад" с позывным "Юг".
"Противник стал активно применять оптоволокно. Они летают сейчас по низам (у земли – ред.). Грубо говоря, стали летать по двое в паре", - рассказал "Юг".
По его словам, заметив группу, дроны разделяются. Один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению. Если бойцы начинают убегать, их атакуют с тыла. Поэтому, как рассказал "Юг", важно не паниковать, а сбивать дроны из стрелкового оружия. Он отметил, что дроны-камикадзе ВСУ летают на низкой высоте, чтобы пехота не смогла их услышать.
«
"Поверху когда он летит - его слышно, свист лопастей. Вот когда он понизу, грубо говоря, по земле летит, его очень-очень так легонечко слышно. Только свист моторчиков. Приходится прислушиваться и, конечно, надеяться на стрелковое оружие. Вот были у нас недавно такие моменты, что пришлось нам столкнуться с этим. Слава богу, встретили его огнем, обезвредили", - рассказал "Юг", комментируя кадры боя, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Также он объяснил, что бойцам приходится держаться на дистанции 15-20 метров друг от друга и внимательно смотреть по сторонам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
