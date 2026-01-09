https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066945533.html
"Только свист моторчиков". ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении, рассказал разведчик "Запада" с позывным "Юг". По его словам, заметив группу, вражеские беспилотники разделяются. Один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению. Если бойцы начинают убегать, их атакуют с тыла. Приходится прислушиваться и, конечно, надеяться на стрелковое оружие. Вот были у нас недавно такие моменты, что пришлось нам столкнуться с этим. Слава богу, встретили его огнем, обезвредили.
Кадры одного из таких боев - в материале РИА Новости.
ЛУГАНСК, 9 янв – РИА Новости. ВСУ используют тактику роя дронов на краснолиманском направлении, при этом несколько дронов-камикадзе на оптоволокне летят низко, чтобы их не услышали, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Запад" с позывным "Юг".
"Противник стал активно применять оптоволокно. Они летают сейчас по низам (у земли – ред.). Грубо говоря, стали летать по двое в паре", - рассказал "Юг".
По его словам, заметив группу, дроны разделяются. Один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению. Если бойцы начинают убегать, их атакуют с тыла. Поэтому, как рассказал "Юг", важно не паниковать, а сбивать дроны из стрелкового оружия. Он отметил, что дроны-камикадзе ВСУ летают на низкой высоте, чтобы пехота не смогла их услышать.
"Поверху когда он летит - его слышно, свист лопастей. Вот когда он понизу, грубо говоря, по земле летит, его очень-очень так легонечко слышно. Только свист моторчиков. Приходится прислушиваться и, конечно, надеяться на стрелковое оружие. Вот были у нас недавно такие моменты, что пришлось нам столкнуться с этим. Слава богу, встретили его огнем, обезвредили", - рассказал "Юг", комментируя кадры боя, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Также он объяснил, что бойцам приходится держаться на дистанции 15-20 метров друг от друга и внимательно смотреть по сторонам.