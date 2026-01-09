ВСУ используют тактику роя дронов на Краснолиманском направлении

«

"Поверху когда он летит - его слышно, свист лопастей. Вот когда он понизу, грубо говоря, по земле летит, его очень-очень так легонечко слышно. Только свист моторчиков. Приходится прислушиваться и, конечно, надеяться на стрелковое оружие. Вот были у нас недавно такие моменты, что пришлось нам столкнуться с этим. Слава богу, встретили его огнем, обезвредили", - рассказал "Юг", комментируя кадры боя, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.