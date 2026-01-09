Рейтинг@Mail.ru
Обновленные "Сокольники": как преобразился московский парк - РИА Новости, 09.01.2026
12:19 09.01.2026
Обновленные "Сокольники": как преобразился московский парк
Обновленные "Сокольники": как преобразился московский парк
В 2025 году в "Сокольниках" завершился очередной этап работ по обновлению территории. Здесь усовершенствовали каток "Лед" и павильон "Орбита", восстановили главную аллею и фонтанную зону, изменения коснулись и других объектов. О преображении одного из красивейших парков Москвы – в материале РИА Новости.
Обновленные "Сокольники": как преобразился московский парк

В 2025 году в "Сокольниках" завершился очередной этап работ по обновлению территории. Здесь усовершенствовали каток "Лед" и павильон "Орбита", восстановили главную аллею и фонтанную зону, изменения коснулись и других объектов. О преображении одного из красивейших парков Москвы – в материале РИА Новости.
 
