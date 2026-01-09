Рейтинг@Mail.ru
20:11 09.01.2026
Торговое соглашение ЕС с Меркосур подпишут 17 января
Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно. РИА Новости, 09.01.2026
Торговое соглашение ЕС с Меркосур подпишут 17 января

Глава МИД Аргентины: торговое соглашение ЕС с Меркосур будет подписано 17 января

Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно.
Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур.
«
"Больше торговли, больше инвестиций и больше рабочих мест: Европейский совет одобрил подписание соглашения между Меркосур и ЕС. После более чем 30 лет переговоров 17 января в Парагвае мы подпишем историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками", - написал Кирно в X.
Министр отметил, что от соглашения все выиграют. Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к ЕС, рынку с населением 450 миллионов человек, что составляет около 15% мирового ВВП.
"ЕС отменит пошлины на 92% нашего экспорта и предоставит преференциальный доступ еще на 7,5%. Таким образом, выгоду получат 99% сельскохозяйственного экспорта Меркосур", - подчеркнул глава МИД Аргентнины.
Протестующие фермеры - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур
