В горном кластере Сочи сошел сель - РИА Новости, 09.01.2026
15:29 09.01.2026 (обновлено: 15:34 09.01.2026)
В горном кластере Сочи сошел сель
В горном кластере Сочи сошел сель
Сход селя из-за обильных дождей произошел на участке дороги в горном кластере Сочи в районе этнопарка "Моя Россия", на месте работает спецтехника, сообщили РИА...
В горном кластере Сочи сошел сель

РИА Новости: на дороге в горном кластере Сочи из-за обильных осадков сошел сель

© Фото : пресс-служба администрации СочиСель сошел на дорогу возле этнопарка "Моя Россия" в Сочи
Сель сошел на дорогу возле этнопарка Моя Россия в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
Сель сошел на дорогу возле этнопарка "Моя Россия" в Сочи
СОЧИ, 9 янв - РИА Новости. Сход селя из-за обильных дождей произошел на участке дороги в горном кластере Сочи в районе этнопарка "Моя Россия", на месте работает спецтехника, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор".
«
"На автомобильной дороге регионального значения "Альпика сервис - Сулимовский ручей" в районе этнопарка "Моя Россия" из-за обильных дождей сошел сель малого объема. Сейчас на месте работает техника, идет расчистка земляных масс. Ситуация находится под контролем. В ближайшее время участок будет полностью расчищен", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, участок дороги, где произошел сход селя, тупиковый и используется нечасто. Инфраструктура горного кластера работает в штатном режиме.
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой
8 января, 10:48
 
Заголовок открываемого материала