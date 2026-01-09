https://ria.ru/20260109/sochi-2067009919.html
В горном кластере Сочи сошел сель
В горном кластере Сочи сошел сель
В горном кластере Сочи сошел сель
Сход селя из-за обильных дождей произошел на участке дороги в горном кластере Сочи в районе этнопарка "Моя Россия", на месте работает спецтехника
сочи
роза хутор
происшествия
погода
краснодарский край
сочи
краснодарский край
В горном кластере Сочи сошел сель
РИА Новости: на дороге в горном кластере Сочи из-за обильных осадков сошел сель