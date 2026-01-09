https://ria.ru/20260109/sochi-2066973555.html
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
Шестилетний мальчик травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой в Сочи, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.01.2026
происшествия
сочи
краснодарский край
сочи
краснодарский край
Новости
ru-RU
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи ребенок травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой
СОЧИ, 9 янв - РИА Новости. Шестилетний мальчик травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой в Сочи, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Накануне в дежурную часть отдела полиции (Центральный район) УВД по городу Сочи
поступило сообщение о травмировании ребенка... В результате неаккуратного обращения с петардой шестилетний получил травму кисти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства рассказали, что мальчик госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.
По данным полиции, инцидент произошел днем в четверг во время прогулки. Мальчик гулял с братом и другими детьми, у одного из которых была с собой петарда - он приобрел ее накануне в магазине поблизости.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники сочинской полиции изъяли пиротехнику из этого магазина. Материалы по данному факту будут переданы в следственные органы.