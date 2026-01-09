Рейтинг@Mail.ru
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
10:28 09.01.2026
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды - РИА Новости, 09.01.2026
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
Шестилетний мальчик травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой в Сочи, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:28:00+03:00
2026-01-09T10:28:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
сочи
краснодарский край
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды

В Сочи ребенок травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 9 янв - РИА Новости. Шестилетний мальчик травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой в Сочи, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Накануне в дежурную часть отдела полиции (Центральный район) УВД по городу Сочи поступило сообщение о травмировании ребенка... В результате неаккуратного обращения с петардой шестилетний получил травму кисти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства рассказали, что мальчик госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.
По данным полиции, инцидент произошел днем в четверг во время прогулки. Мальчик гулял с братом и другими детьми, у одного из которых была с собой петарда - он приобрел ее накануне в магазине поблизости.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники сочинской полиции изъяли пиротехнику из этого магазина. Материалы по данному факту будут переданы в следственные органы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Ростове-на-Дону ребенок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники
Происшествия
 
 
