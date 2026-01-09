https://ria.ru/20260109/sobolenko-2066970228.html
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Соболенко обыграла Киз в четвертьфинале турнира в Брисбене