Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства

МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Содружество независимых государства планирует в 2026 году принять Концепцию общего миграционного пространства государств – участников СНГ, которая поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с незаконной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"В настоящее время в завершающей стадии находится согласование новой редакции Концепции общего миграционного пространства государств – участников СНГ . Запланированное на 2026 год принятие Концепции будет способствовать формированию единых подходов для упорядочения легальной миграции. Главное, что в этой Концепции найдет отражение единое понимание регулирования миграционных процессов в Содружестве . Это поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с ее незаконной составляющей", - сообщил Лебедев

По его словам, формирование согласованной миграционной политики в СНГ происходит с учетом общемировых тенденций и является одним из приоритетных направлений сотрудничества.

"Сегодня согласованная миграционная политика в СНГ стала важным фактором активного развития сотрудничества между нашими странами. В СНГ разработана и актуализируется правовая база, принят ряд актов, регулирующих миграционные процессы и регламентирующих вопросы сотрудничества государств по всему спектру социально-трудовых отношений", - сказал генсек.

Лебедев особо отметил роль России , которая традиционно является в СНГ центром притяжения наибольшего количества трудовых мигрантов, в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества.

"В нынешней сложной геополитической обстановке для сохранения привлекательности въездной трудовой миграции не в ущерб собственной национальной безопасности в России реализуется ряд законодательных инициатив в сфере миграции, совершенствуется правоприменительная практика. Так, в октябре 2025 года утверждена новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы, ключевыми направлениями которой являются противодействие незаконной миграции и организованный набор трудящихся-мигрантов", - сказал генсек.

Он отметил, что проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранных граждан, за исключением граждан Белоруссии , пользующихся идентичными с россиянами правами. В его рамках предусмотрены новые механизмы биометрической идентификации личности, цифровизация процессов миграционного учета и работы иностранцев по патентам.

По словам Лебедева, новые внутригосударственные подходы к регулированию миграционных процессов постоянно изучаются и анализируются в СНГ, вырабатываются взаимоприемлемые предложения как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.