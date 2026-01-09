Рейтинг@Mail.ru
Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/sng-2066962192.html
Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства
Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства - РИА Новости, 09.01.2026
Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства
Содружество независимых государства планирует в 2026 году принять Концепцию общего миграционного пространства государств – участников СНГ, которая поможет... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T08:18:00+03:00
2026-01-09T08:18:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
сергей лебедев
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863744080_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_b1a4e47baeb8058538e1e2fada00d48b.jpg
https://ria.ru/20260102/sng-2066023021.html
https://ria.ru/20260103/sng-2066139122.html
https://ria.ru/20260108/sng-2066841283.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863744080_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_beab0ed9800a4da4f3001fc3693e6183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, сергей лебедев, снг, содружество
В мире, Россия, Белоруссия, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства

Лебедев: страны СНГ примут концепцию общего миграционного пространства

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сергей Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Содружество независимых государства планирует в 2026 году принять Концепцию общего миграционного пространства государств – участников СНГ, которая поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с незаконной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"В настоящее время в завершающей стадии находится согласование новой редакции Концепции общего миграционного пространства государств – участников СНГ. Запланированное на 2026 год принятие Концепции будет способствовать формированию единых подходов для упорядочения легальной миграции. Главное, что в этой Концепции найдет отражение единое понимание регулирования миграционных процессов в Содружестве. Это поможет развивать легальную миграцию и эффективнее бороться с ее незаконной составляющей", - сообщил Лебедев.
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
2 января, 08:08
По его словам, формирование согласованной миграционной политики в СНГ происходит с учетом общемировых тенденций и является одним из приоритетных направлений сотрудничества.
"Сегодня согласованная миграционная политика в СНГ стала важным фактором активного развития сотрудничества между нашими странами. В СНГ разработана и актуализируется правовая база, принят ряд актов, регулирующих миграционные процессы и регламентирующих вопросы сотрудничества государств по всему спектру социально-трудовых отношений", - сказал генсек.
Лебедев особо отметил роль России, которая традиционно является в СНГ центром притяжения наибольшего количества трудовых мигрантов, в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества.
"В нынешней сложной геополитической обстановке для сохранения привлекательности въездной трудовой миграции не в ущерб собственной национальной безопасности в России реализуется ряд законодательных инициатив в сфере миграции, совершенствуется правоприменительная практика. Так, в октябре 2025 года утверждена новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы, ключевыми направлениями которой являются противодействие незаконной миграции и организованный набор трудящихся-мигрантов", - сказал генсек.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
3 января, 08:43
Он отметил, что проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранных граждан, за исключением граждан Белоруссии, пользующихся идентичными с россиянами правами. В его рамках предусмотрены новые механизмы биометрической идентификации личности, цифровизация процессов миграционного учета и работы иностранцев по патентам.
По словам Лебедева, новые внутригосударственные подходы к регулированию миграционных процессов постоянно изучаются и анализируются в СНГ, вырабатываются взаимоприемлемые предложения как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.
"В частности, можно назвать принятие в 2024 году новой Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции государств СНГ. Продолжается работа над проектом Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств – участников СНГ", - сказал Лебедев.
Заседание Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве
Вчера, 08:39
 
В миреРоссияБелоруссияСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала