На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД - РИА Новости, 09.01.2026
21:33 09.01.2026 (обновлено: 21:41 09.01.2026)
На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД
общество, москва, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
© РИА Новости / Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкРабота снегоуборочной техники на МКАД
Работа снегоуборочной техники на МКАД - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в медиабанк
Работа снегоуборочной техники на МКАД. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уборка снега проходит на внутренней стороне МКАД от 71-го километра до 67-го километра и на внешней стороне дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе, перекрытий на этих участках дороги нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее в Telegram-каналах писали, что участки на внутренней стороне МКАД от 71-го до 67-го километра и на внешней стороне кольцевой дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе сервис "Яндекс. Карты" окрасил в черный цвет, что обычно означает перекрытие дороги.
"В данный момент на участке (на внутренней стороне МКАД от 71-го километра до 67-го километра и на внешней стороне дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе - ред.) проходит уборка снега, перекрытий нет", - сказала агентству пресс-служба.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
