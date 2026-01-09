На МКАД нет перекрытий из-за уборки снега, сообщили в ЦОДД

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уборка снега проходит на внутренней стороне МКАД от 71-го километра до 67-го километра и на внешней стороне дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе, перекрытий на этих участках дороги нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее в Telegram-каналах писали, что участки на внутренней стороне МКАД от 71-го до 67-го километра и на внешней стороне кольцевой дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе сервис "Яндекс. Карты" окрасил в черный цвет, что обычно означает перекрытие дороги.