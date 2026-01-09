Группа курдских бойцов отказывается покинуть Алеппо, сообщает SANA

БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Группа бойцов из курдских формирований "Сирийских демократически сил" (СДС) отказывается покинуть кварталы города Алеппо и намерена продолжить боевые действия против армии, информирует сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник.
"Некоторые члены формирований СДС, связанные с Рабочей партией Курдистана, отказываются выходить из квартала Шейх Максуд в Алеппо и готовы продолжать боевые действия", - цитирует агентство слова источника.
По данным сирийского агентства, бойцы СДС открыли огонь из стрелкового оружия по сотрудникам сил безопасности на окраине квартала Шейх-Максуд, несмотря на объявлении о полном прекращении огня.
Ранее сообщалось, что бойцы СДС будут организованно выведены пятницу из Алеппо на северо-восток страны.
Во вторник между СДС и подконтрольными Дамаску силами вспыхнули бои на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд. Курдское командование заявило, что армия взяла в кольцо курдские кварталы и готовится к штурму. Сирийские власти заявляли, что СДС ведет огонь по гуманитарным коридорам, по которым идет эвакуация жителей. К полуночи сирийские государственные СМИ сообщили, что силы внутренней безопасности Сирии взяли под контроль курдские кварталы и начали патрулирование улиц. В пятницу в 03.00 минобороны страны объявило о прекращении огня. Бойцов СДС обязали покинуть город до 09.00 пятницы.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохранялась высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация продолжала быть напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.