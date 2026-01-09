Рейтинг@Mail.ru
Группа курдских бойцов отказывается покинуть Алеппо, сообщает SANA - РИА Новости, 09.01.2026
15:15 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/siriya-2067007635.html
Группа курдских бойцов отказывается покинуть Алеппо, сообщает SANA
Группа курдских бойцов отказывается покинуть Алеппо, сообщает SANA

SANA: курдские бойцы отказываются покинуть Алеппо, готовясь продолжить бои

Бойцы "Сирийских демократических сил"
Бойцы Сирийских демократических сил - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил". Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Группа бойцов из курдских формирований "Сирийских демократически сил" (СДС) отказывается покинуть кварталы города Алеппо и намерена продолжить боевые действия против армии, информирует сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник.
"Некоторые члены формирований СДС, связанные с Рабочей партией Курдистана, отказываются выходить из квартала Шейх Максуд в Алеппо и готовы продолжать боевые действия", - цитирует агентство слова источника.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: Турция приняла военные меры на случай любого развития ситуации в Сирии
8 января, 12:19
По данным сирийского агентства, бойцы СДС открыли огонь из стрелкового оружия по сотрудникам сил безопасности на окраине квартала Шейх-Максуд, несмотря на объявлении о полном прекращении огня.
Ранее сообщалось, что бойцы СДС будут организованно выведены пятницу из Алеппо на северо-восток страны.
Во вторник между СДС и подконтрольными Дамаску силами вспыхнули бои на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд. Курдское командование заявило, что армия взяла в кольцо курдские кварталы и готовится к штурму. Сирийские власти заявляли, что СДС ведет огонь по гуманитарным коридорам, по которым идет эвакуация жителей. К полуночи сирийские государственные СМИ сообщили, что силы внутренней безопасности Сирии взяли под контроль курдские кварталы и начали патрулирование улиц. В пятницу в 03.00 минобороны страны объявило о прекращении огня. Бойцов СДС обязали покинуть город до 09.00 пятницы.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохранялась высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация продолжала быть напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Турция находится в координации с США на фоне военной операции в Алеппо
8 января, 16:26
 
