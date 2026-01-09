Рейтинг@Mail.ru
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 09.01.2026 (обновлено: 04:37 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/siriya-2066949830.html
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток - РИА Новости, 09.01.2026
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток
Министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня в городе Алеппо, где в последние дни шли вооруженные столкновения между силовыми структурами Сирии и... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:33:00+03:00
2026-01-09T04:37:00+03:00
сирия
алеппо
в мире
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030358237_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_48ad8637ed73c055006dff05dde7bda5.jpg
https://ria.ru/20260109/aleppo-2066941934.html
сирия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030358237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f46c3a112bf14d587ed24662b3d713e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, алеппо, в мире, сирийские демократические силы
Сирия, Алеппо, В мире, Сирийские демократические силы
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток

Минобороны Сирии дало курдским боевикам шесть часов для отхода на северо-восток

© AP Photo / Ghaith AlsayedСотрудники Сил внутренней безопасности Сирии
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 9 янв - РИА Новости. Министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня в городе Алеппо, где в последние дни шли вооруженные столкновения между силовыми структурами Сирии и курдскими отрядами "Сирийских демократических сил", с 3.00 по местному времени (совпадает с мск), чтобы дать курдским бойцам возможность отойти в районы их дислокации на северо-востоке Сирии.
"Объявляется прекращение огня в районах Шейх Максуд, Ашрафия и Бани Зейд в Алеппо, которое вступает в силу с 3.00 утра, вооруженным группам даётся временный интервал до 9.00 утра пятницы, чтобы покинуть эти районы и отойти на северо-восток Сирии", - отмечается в сообщении минобороны, переданном новостным агентством Sana.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Силы безопасности Сирии взяли под контроль курдские кварталы в Алеппо
01:10
 
СирияАлеппоВ миреСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала