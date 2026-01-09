https://ria.ru/20260109/siriya-2066949830.html
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток - РИА Новости, 09.01.2026
Курдским боевикам дали шесть часов для отхода на северо-восток
Министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня в городе Алеппо, где в последние дни шли вооруженные столкновения между силовыми структурами Сирии и... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:33:00+03:00
2026-01-09T04:33:00+03:00
2026-01-09T04:37:00+03:00
сирия
алеппо
в мире
сирийские демократические силы
сирия
алеппо
сирия, алеппо, в мире, сирийские демократические силы
