Владелец сгоревшего швейцарского бара в 2008 году был осужден во Франции
В мире, Франция, Швейцария, Вале (кантон)
ЖЕНЕВА, 9 янв - РИА Новости.
Владелец бара "Созвездие", расположенного на швейцарском курорте Кран-Монтана, где пожар в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, корсиканец Жак Моретти, в 2008 году был осужден во Франции за сутенерство, сообщило издание Figaro
"В октябре 2008 года Жак Моретти и еще один корсиканец были осуждены в Анси
за "сутенерство при отягчающих обстоятельствах". Суд обвинил их в том, что они "получали прибыль" от проституции молодых женщин в Ла-Клюза, Женеве
и Берне
в сотрудничестве со швейцарскими сутенерами", - пишет газета.
По информации издания, Моретти был приговорен к тюремному заключению сроком 12 месяцев, восемь из которых - условно.
Согласно источнику издания Dauphine Libere, приговор также включал запрет на ведение бизнеса во Франции
Как уточняет газета, ранее Моретти также фигурировал в семи других делах во Франции, в частности, по обвинениям в мошенничестве, но ни по одному из них не был осужден.
До переезда в Швейцарию
Моретти управлял баром на Корсике
и занимался недвижимостью на французском горнолыжном курорте Ла-Клюза.
В Кран-Монтана Моретти и его жена Джессика обосновались в 2015 году, когда они приобрели "Созвездие". Согласно публикациям в Facebook*, он самостоятельно провел ремонт в баре после покупки, обив потолок изоляционным муссом и вдвое сузив лестницу, ведущую из подвала на первый этаж, что стало причиной невозможности быстро выбраться наружу из горящего помещения.
В Швейцарии пара также владеет двумя ресторанами: в Кран-Монтана и соседней коммуне Ланс.
После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении супругов Моретти по статьям об убийстве по неосторожности, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности. В случае признания виновными им грозит от трех до 4,5 лет тюремного заключения.
В пятницу, в день национального траура по погибшим, они прибыли на допрос в прокуратуру кантона Вале
.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, в результате пожара погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 человек получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.
Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.