В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища

"У нас по-прежнему самый низкий с 1985 года уровень иммиграции, связанной с убежищем", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте правительства.

По его словам, число просителей убежища в 2025 году сократилось на 30% и составило около 6,7 тысячи человек. В 2024 году этот показатель составлял около 9,6 тысячи человек.