Рейтинг@Mail.ru
В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/shvetsija-2067012782.html
В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища
В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища - РИА Новости, 09.01.2026
В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища
Рекордно низкое с 1985 года число просителей убежища прибыло в Швецию в 2025 году, заявил в пятницу министр по вопросам миграции Йохан Форсселль. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:53:00+03:00
2026-01-09T15:53:00+03:00
в мире
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg
https://ria.ru/20260106/migranty-2066609508.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a69c19a572a745b585db890d88476b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища

В Швецию в 2025 г прибыло рекордно низкое с 1985 г число просителей убежища

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и Евросоюза
Флаги Швеции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Швеции и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рекордно низкое с 1985 года число просителей убежища прибыло в Швецию в 2025 году, заявил в пятницу министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.
«
"У нас по-прежнему самый низкий с 1985 года уровень иммиграции, связанной с убежищем", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте правительства.
По его словам, число просителей убежища в 2025 году сократилось на 30% и составило около 6,7 тысячи человек. В 2024 году этот показатель составлял около 9,6 тысячи человек.
Министр добавил, что в 2025 году было выдано в общей сложности около 80 тысяч ВНЖ, на долю просителей убежища пришлось 6% выданных видов на жительство. Украинские беженцы не включаются в статистику о предоставлении убежища.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT
6 января, 13:33
 
В миреШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала