В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища

Рекордно низкое с 1985 года число просителей убежища прибыло в Швецию в 2025 году, заявил в пятницу министр по вопросам миграции Йохан Форсселль. РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Рекордно низкое с 1985 года число просителей убежища прибыло в Швецию в 2025 году, заявил
в пятницу министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.
«
"У нас по-прежнему самый низкий с 1985 года уровень иммиграции, связанной с убежищем", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте правительства.
По его словам, число просителей убежища в 2025 году сократилось на 30% и составило около 6,7 тысячи человек. В 2024 году этот показатель составлял около 9,6 тысячи человек.
Министр добавил, что в 2025 году было выдано в общей сложности около 80 тысяч ВНЖ, на долю просителей убежища пришлось 6% выданных видов на жительство. Украинские беженцы не включаются в статистику о предоставлении убежища.