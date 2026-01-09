Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 09.01.2026 (обновлено: 02:38 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/shtrafy-2066945030.html
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ - РИА Новости, 09.01.2026
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ
Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T02:23:00+03:00
2026-01-09T02:38:00+03:00
авто
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33876/93/338769344_0:213:3011:1907_1920x0_80_0_0_e2bf75baab76b8d2088a84339d5e3409.jpg
https://ria.ru/20260106/tonirovka-2066611233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33876/93/338769344_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_727fa83b95e74ac5ed0a47d781fa9d89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), гибдд мвд рф, общество
Авто, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), ГИБДД МВД РФ, Общество
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ

РИА Новости: с россиян в 2025 году взыскали 14 миллиардов рублей по штрафам ГАИ

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ).
"В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2025 года взыскано почти 14 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции", - сообщили в службе.
Также в ФССП РФ рассказали, что сейчас на исполнении у судебных приставов находятся 8,5 миллионов производств о взыскании штрафов ГАИ, однако общую сумму долга в Службе не сообщили.
Замер уровня тонировки передних стекол автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Россиян предупредили о штрафах за неправильную тонировку
6 января, 13:45
 
АвтоРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала