Рейтинг@Mail.ru
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/shtraf-2067020075.html
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд
Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:52:00+03:00
2026-01-09T16:52:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150942/83/1509428361_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_561b7bc60fbef67540afcaeab59ddcfd.jpg
https://ria.ru/20260102/moskva-2066005030.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150942/83/1509428361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef5af22f403eaa62170ea4f3f36520eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, московская городская дума
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд

В Москве штраф за проезд без билета в городском транспорте увеличили до 5000 руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДемонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами
Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил департамент транспорта столицы.
Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в декабре 2025 года предложила увеличить штраф за безбилетный проезд на наземном общественном транспорте Москвы с 2 до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение тогда же приняли на пленарном заседании Московской городской думы, а затем закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда теперь составляет 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство подчеркнуло, что оплата проезда - вклад в развитие городской транспортной системы, включая расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Кроме того, оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации, уточнил дептранс.
Департамент транспорта напомнил пассажирам о необходимости оплачивать поездку при входе в наземный транспорт, заранее пополнять проездные билеты и дожидаться подтверждения оплаты на валидаторе.
Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Москве изменилась стоимость проезда в городском транспорте
2 января, 00:20
 
ОбществоМоскваСергей СобянинМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала