В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд
Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:52:00+03:00
2026-01-09T16:52:00+03:00
2026-01-09T16:52:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
москва
В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд
В Москве штраф за проезд без билета в городском транспорте увеличили до 5000 руб
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до 5 тысяч рублей, сообщил
департамент транспорта столицы.
Комиссия Мосгордумы
по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в декабре 2025 года предложила увеличить штраф за безбилетный проезд на наземном общественном транспорте Москвы
с 2 до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение тогда же приняли на пленарном заседании Московской городской думы, а затем закон подписал мэр столицы Сергей Собянин
.
«
"Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда теперь составляет 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство подчеркнуло, что оплата проезда - вклад в развитие городской транспортной системы, включая расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава и внедрение новых пассажирских сервисов. Кроме того, оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации, уточнил дептранс.
Департамент транспорта напомнил пассажирам о необходимости оплачивать поездку при входе в наземный транспорт, заранее пополнять проездные билеты и дожидаться подтверждения оплаты на валидаторе.