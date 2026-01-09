Рейтинг@Mail.ru
Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром - РИА Новости, 09.01.2026
16:00 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/sheremetevo-2067013372.html
Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром
Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром - РИА Новости, 09.01.2026
Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром
Два рейса, следовавших в "Шереметьево", ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за снегопада в период с 08.00 до 15.00 мск, сообщили... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:00:00+03:00
2026-01-09T16:00:00+03:00
Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром

Два рейса, следовавшие в Шереметьево, ушли на запасной аэродром из-за снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Два рейса, следовавших в "Шереметьево", ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за снегопада в период с 08.00 до 15.00 мск, сообщили в воздушной гавани.
«
"Аэропорт Шереметьево продолжает стабильно обеспечивать взлетно-посадочные операции, обслуживать авиакомпании и пассажиров в условиях длительного сильного снегопада в московском регионе... В период с 08.00 мск до 15.00 мск 2 рейса ушли на запасной аэродром по решению КВС", - говорится в сообщении.
За тот же период аэропорт обеспечил прилет 96 рейсов и вылет 116 самолетов. Отмененных на прилет и вылет рейсов нет.
Службы аэропорта продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с оперативными службами авиакомпаний в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет.
«
"В аэропорту Шереметьево осуществляется постоянная регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов", - отметили в аэропорту.
Более 70 единиц спецтехники и 34 специальные машины для облива самолетов задействованы в "Шереметьево".
