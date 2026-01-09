Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Два рейса, следовавших в "Шереметьево", ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за снегопада в период с 08.00 до 15.00 мск, сообщили в воздушной гавани.

"Аэропорт Шереметьево продолжает стабильно обеспечивать взлетно-посадочные операции, обслуживать авиакомпании и пассажиров в условиях длительного сильного снегопада в московском регионе... В период с 08.00 мск до 15.00 мск 2 рейса ушли на запасной аэродром по решению КВС", - говорится в сообщении.
За тот же период аэропорт обеспечил прилет 96 рейсов и вылет 116 самолетов. Отмененных на прилет и вылет рейсов нет.
Службы аэропорта продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с оперативными службами авиакомпаний в рамках обслуживания плановых рейсов на вылет и прилет.

"В аэропорту Шереметьево осуществляется постоянная регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов", - отметили в аэропорту.
Более 70 единиц спецтехники и 34 специальные машины для облива самолетов задействованы в "Шереметьево".